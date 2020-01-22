Лукаш раздолбала Зеленского за елейное словоблудие с суфлера

22.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины не ездит на «красный», платит налоги и уважает права нацменьшинств.

Об этом он заявил в своем обращении по случаю дня соборности, который сегодня отмечается в стране, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своем выступлении Зеленский снова повторил свой новогодний тезис о важности объединения страны.

«Тема единства важна для каждого украинца. И в поисках этого единства мы снова ссоримся: «А вокруг чего мы, такие разные и непохожие, можем объединиться?»

Сможем ли мы, не споря о прошлом, двигаться в будущее?

В современном мире ощущение нации как единого целого возникает не только благодаря общим традициям, культуре и религии. Есть еще ценности. Которые приемлемы для каждого уголка Украины. И по которым в будущем украинцев могли бы идентифицировать в каждом уголке планеты», – заявил президент.

В его искренности усомнилась экс-министр юстиции Елена Лукаш. В своем блоге она высмеяла обращение президента, подчеркнув, что сегодня о соборности Украины не может быть и речи.

«Очередное лицемерное поздравление Зеленского с днём соборности. Очередная елейная патока с суфлера. Как же надоело это словоблудие. В чем соборность, господин Зеленский? В сдаче страны в управление коллективному западу? В социопатах и недоумках, усаженных во властные кресла? В капустнике вместо государственного управления? В спекуляциях на государственных ценных бумагах в пользу дядь из-за рубежа и не только?

В сдаче земли и продаже всех ликвидных активов страны? В украинских детях, поделённых на три сорта по родному языку? В умирающей экономике, добиваемой бездарностями? В глупых, ленивых депутатах или в сидевших за изнасилование или вызывающих проституток прямо на рабочем месте членов Зе-команды?

В юзиках, решающих в кабацком угаре что и где поделить? В генпрокуроре, покрывающем убийц или в главе СБУ, катающемся по курортам, когда расследуют смерть в небе? Может в главе антикоррупционного органа, внесённом в реестр коррупционеров? Или в плане «Б» по Донбассу в виде стены? В чем соборность?

В закрытии каналов и цензуре? В языковом омбудсмене или 7 годах тюрьмы за пост в соцсетях? В лесе-кругляке для ЕС? Или в контрабанде для своих? В янтарных республиках или нелегальном игровом бизнесе? В миллионах уехавших или планирующих уехать из средневековья Порошенко и дурдома Зеленского? В стариках, глядящих на миллионные премии чучел в зауженных брючках?

В мамочках, слушающих тупицу-министра, которая считает сколько денег должны ей и нерожденному ей ребёнку, те, кто едва сводит концы с концами? В трудовом законодательстве, может, превращающем всех в крепостных? В порохоботнике? В соросятнике? В повышении возраста выхода на пенсию? В чем же соборность? И нужна ли она неликвидному активу, за который держит народ нелепая, глупая и подлая власть?», – пишет Лукаш.