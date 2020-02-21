Лукаш разоблачила главный миф кровавого Евромайдана

21.02.2020, Киев, Игорь Петров

Смерти на Майдане 20 февраля 2014 года стали следствием провокации со стороны протестующих с применением оружия, в ходе которой было убито несколько сотрудников правоохранительных органов.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всего за время Майдана нами уже установлено 919 раненных сотрудников правоохранительных органов. Существует миф о мирных, добрых людях, которых били, в упор расстреливали, а они стояли с деревянными щитами, совершенно не сопротивлялись. Но на самом деле все было немного не так, как нам рассказывали по телевизору.

Материалами уголовных дел за 6 лет, видеоматериалами, которые есть у меня, установлено, как развивались события именно 20 числа.

Примерно в 5-30 утра из-за баррикад сотрудников правоохранительных органов начали забрасывать камнями, горючими смесями и т.д. Около 8 утра группа Зиновия Парасюка (отец будущего депутата, – ред.), вооружившись, заняла свои позиции. У них было разное оружие. И начали прицельный расстрел несопротивляющихся сотрудников правоохранительных органов. Есть видео.

К 8-45 были убиты уже 4 сотрудника правоохранительных органов. То есть, первыми умерли правоохранители. И десятки раненых.

Потом начался штурм. И уже огневая поддержка других сотрудников правоохранительных органов, прибывших на место, создала то, что мы знаем как самый страшный день Майдана.

Еще раз: только в 9 утра прибывшие на помощь сотрудники «Беркута» применили оружие, прикрывая отступление и прекращая огневую атаку на себя.

Есть видео, есть подтверждения, есть закрепленные факты, когда гражданин Липовой сидит в Генпрокуратуре и говорит: «я приехал в Киев с карабином «Сайга», 20-го я решил стрелять, я пришел в консерваторию, увидел там Бубенчика, мы переговорили, я отдал «Сайгу» и я отдал патроны, они стреляли».

Есть показания Бубенчика, других людей.

Особенно интересны показания члена группы Парасюка Назара Юськевича, который не просто стрелял из своей винтовки. В телах милиционеров найдены пули именно этой винтовки. Почему они нашлись – через несколько недель после т.н. «революции» т.н. «достоинства» Назар Юськевич отправился к себе на родину с группой таких же «воинов света» и они напали на предпринимателей. Эта же винтовка прострелила колесо, они блокировали торговцев орехами. То есть, как обычно – это криминалитет. Отобрали у них 120 тысяч гривен, отобрали все мобильные телефоны. И за разбой присел в тюрьму Назар Юськевич.

Вот такие люди совершали «революцию», – сказала Лукаш.