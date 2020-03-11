Лукаш: «Соросята, как кислота, разъедают все, к чему прикасаются»

11.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

На Украине представителям транснациональных корпораций удалось внедриться во все ветви власти и развалить жизненно важные структуры государства, предварительно нажившись на этом.

Об этом Youtube-каналу «Politeka» рассказала украинский юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В нашей стране им (соросятам – ред.) даже удалось создать свои институциональные структуры, такие как НАБУ, САП, НЗК (антикоррупционные структуры – ред.) и уже через этих людей он (Сорос – ред.) забирает то, что ему нужно от Украины, – рассказала Лукаш. – А от Украины ему нужны, по его словам, «труба и земля». Но до них так просто не доберешься, это объекты охраны государства. Значит, нужно внедриться в государство. И речь идет не только о Джордже Соросе, таких, интересующихся украинскими активами, – очень много».

По словам юриста, транснациональные структуры формируют агентов влияния на Украине. Этих людей учат, готовят, долго выбирают. Предлагают сотрудничество многим, но, по мнению Лукаш, «надо быть очень аморальным человеком, чтобы с ними работать».

«Они как, своего рода, Коза Ностра… Заходят, тянут один – второго, третьего. Для меня они как кислота, к чему не прикоснутся, разъедают все живое», – добавила юрист.

В качестве примера подобной деятельности Елена Лукаш привела «Укрзализницу», с 2017 года наблюдательный совет которой возглавляет «группа лиц иностранного происхождения». С тех пор предприятие начало разваливаться, новой техники не появилось, новые ветки не запущены, зарплаты работников выше не стали.

Судя по документам, эффективность набсовета отрицательна, но его члены получают неимоверные зарплаты.

«И при этом зачем-то подписываются некие документы, и мы передаем немцам нашу железную дорогу. Смотрю этот документ: не вижу социальных обязательств, не вижу выгоды для экономики Украины, не вижу возможности Украины вмешаться в оперативное управление», – отмечает юрист.