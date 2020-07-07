Лукаш: В нашем стационаре все стабильно – у генералов ВСУ паранойя

07.07.2020, Киев, Максим Карпенко

В ближайшее время Россия не собирается нападать на Украину. Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил командующий Операцией объединенных сил на Донбассе Сергей Наев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Военачальник подчеркнул, что ежедневно мониторит ситуацию с российской военной активностью и не видит причин для беспокойства.

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«Нам известно четко насыщение войск вооруженных сил РФ вдоль государственной границы. И мы четко осознаем военные угрозы. Но мы должны знать следующее, что военные угрозы есть потенциальные, которые при определенных условиях могут стать реальными угрозами, а также есть непосредственные угрозы, которые уже в ближайшей перспективе, завтра-послезавтра станут полномасштабной агрессией со стороны РФ по отношению к Украине.

По состоянию на сегодня вооруженные силы Украины усилили все виды разведки, так же в добыче ведомостей о составе, положении и вероятном характере действий вооруженных сил РФ принимают участия все разведывательные органы государства.

Я, как командующий, а также руководство ВСУ – это главнокомандующий ВСУ, начальник Генштаба, министр обороны Украины – мы ежедневно получаем ведомости про ВС РФ, их наличие, накопление, увеличение численности в том или ином направлении. Непосредственно на данное время угрозы вторжения на территорию Украины со стороны РФ», – заявил Наев.

Интересно, что накануне главком ВМСУ Алексей Неижпапа заявил, что украинские ВМС готовятся к наступлению российских войск с территории Крыма и Черного моря. Разногласия в позиции украинского военного командования в своем блоге высмеяла экс-министр юстиции страны Елена Лукаш.

«В нашем стационаре все стабильно. Командующий ВМС Украины Неижпапа заявил, что

Россия может попытаться вторгнуться в страну с юга и он готовится к полномасштабной военной конфронтации. Его опроверг командующий ООС Наев, назвав информацию о приближающемся вторжении России «преувеличением». Командиры. Прежде чем что-то планировать и болтать, для начала победите хотя бы свою паранойю», – написала Лукаш.