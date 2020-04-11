11.04.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Колониальная демократия, Украина, Финансы
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Лукаш: Зеленский продолжает сценарий экономического убийства Украины




Мировой банк и МВФ не удовлетворятся решением Верховной рады о продаже черноземов, и будут выдвигать всё новые условия посаженному на кредитную иглу Киеву  – до тех пор, пока финансовые спекулянты Запада не выкачают из украинской экономики всё, на что положили глаз.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для власти приоритет – это исполнение обязательств перед международными партнёрами, а они никогда не будут удовлетворены.

Я много раз принимала участие в переговорах с Мировым банком и МВФ, и всё время их требования были одни и те же – это повышение цен на ЖКХ, ликвидация медицины, зависимость банков, это земля. Эти требования старые, как жизнь.

Но лишь команда Петра Порошенко, и Владимира Зеленского, объединившись в едином порыве, вот так массово удовлетворяет и внутренних спекулянтов, и зарубежных кредиторов.

И я хочу вам сказать, что денег в необходимом объёме, обещанных нам с экранов телевидения, никто не получит. Они будут сдавать государственный суверинитет, государственные интересы, и МВФ никогда не остановится, пока не получит желаемого», – сказала она.

Экс-министр убеждена, что киевская власть добровольно согласилась на экономическое убийство слаборазвитой Украины.

«Есть замечательная полубиографичекая книга Перкинса «Исповедь экономического убийцы», где он прямо рассказывает о том, как специальные эмиссары приезжают в слаборазвитые страны, подсаживают их на кредитную иглу, коррумпируя и поддерживая слабое руководство государства, и захватывают страны, являясь экономическими убийцами.

Вот мы сейчас в системе экономического убийства, и наша власть добровольно согласилась на этот суицид. Требования международных кредиторов никогда не закончатся, им всегда будет хотеться всё больше и больше», – резюмировала Лукаш.

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