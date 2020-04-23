Лукаш Зеленскому: «Хватит морочит нам голову! Где обещанный мир?»

23.04.2020, Киев, Игорь Петров

Для реализации мирного процесса на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский не сделал ничего, хотя имел все возможности.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Для реализации мирного процесса не сделано ничего. Конечно, я приветствую и встречу в нормандском формате, которая не закончилась ничем, я приветствую обмены пленными, которые тоже не заканчиваются мирными соглашениями, я приветствую попытку как-то развести войска на определенных территориях. Но вы же видите, что для реализации Минских соглашений не сделано ни шага. За год Зеленский не внес ни одного законопроекта.

Для экономического роста не сделано совершенно ничего, для улучшения социальной и гуманитарной сферы не сделано ничего. По ходу Зеленский просто продолжает все наработки и реформы Порошенко. Чем он отличается от Порошенко? Пока еще не бегает с томосом под алтарем, вот это все», – сказала Лукаш.

Она напомнила, что Зеленский заявляет: если минский процесс окажется неэффективным, он будет «менять тактику».

«Ему нужно реализовать Минские соглашения. Нет никаких других форматов, нет никакой другой тактики. Я не знаю как смотрят, например, фильм про него родители и близкие убитой недавно горловчанки Мирославы, 26-летней девушки, очередной жертвы этой ужасной войны. Какая тактика? Опять говорит что-то неконкретное, хмуря бровки? Есть единственная тактика, признанная миром – реализация Минских соглашений.

За год Зеленским не внесён ни один законопроект или постановление в развитие Минских соглашений. Все члены его команды, настроенные на ее реализацию, например, такие как Сивохо, уже не с Зелинским.

Более того, попытка изменить Конституцию, приняв законодательство о децентрализации, наткнулась на звонок Меркель, которая позвонила и сказала, как я предполагаю, а что это вы, господин Зеленский, изменения в Конституцию вносите, а про особый статус Донбасса забыли? И Зеленский внеся изменения в Конституцию в парламент, на следующий день или через день забрал лично эти изменения.

Я за год не увидела ничего в реализации Минских соглашений, никто ничего не увидел абсолютно. В этом плане ничего не делается. Их устраивает замороженный конфликт –я не вижу других объяснений этому бездействию. Голоса в парламенте есть, президентская рука и печать есть, все прописано в Минске-2. Что еще нужно?

Хорошо, вам сложно решить вопросы с целостностью границы, еще какие-то сложные вопросы – покажите нам решение других, покажите нам хоть какой-то прогресс. Где ваше видение закона об амнистии, где ваше видение закона о выборах, где ваше видение изменений в Конституцию об особом статусе Донбасса. Или отказывайтесь от Минских соглашений, или не морочьте нам голову.

Законы о выборах, об амнистии, об особом статусе если они собираются их менять – это сложная процедура, которая должна быть публичной и обсужденной с обществом. Возможно даже нужно проводить какие-то опросы или референдум, потому что эта тема очень болезненных компромиссов, выигравших в этой ситуации не будет. Но не сделано ничего, и привязываться к тому что кто-то стреляет… Да, стреляют, да, гибнут люди – так быстрее бери ручку и пиши закон. Где общественный диалог, где компромисс, где опрос где хоть что-то? Ничего не делается», – резюмировала Лукаш.