Лукашенко: 90% белорусов уже переболели коронавирусом

29.05.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Белоруссия легко переживет вторую волну эпидемии коронавируса.

Об этом он заявил сегодня, выступая перед рабочими Минского тракторного завода (МТЗ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот если мы пройдем этот период… Пройдем! Я уверен. Просто уже суеверным стал. Вот этим путем. Когда у нас под 90% люди болели. Вот я не знаю, я болел или нет. Я не тестировался. И многие из вас не знают, болели вы, не болели. Но это наше будет достояние, если у нас подавляющее число людей, не замечая… А 85-90% в мире переболели и не заметили. Если мы переболели, то нам не стоит бояться второй волны. А вот кто не переболел, вторая волна может накрыть», – сказал Лукашенко.

По его словам, во время первой волны эпидемии в белорусских больницах не было лекарств.

«Потихоньку лечили, смотрели за людьми. Лекарств не было. Никто не знал, как лечить. Пробовали то, это. Сейчас мы знаем, какие лекарства надо кому. Прошло два месяца, наши врачи научились это делать. Молодцы. Хватает и масок, и всего. Бог опять помогает», – сказал Лукашенко.

По его словам сейчас «уже не те пневмонии», и их стало меньше.

«Мы не запрещали. Ты, Ирина, хочешь маску надеть – надевай, пожалуйста. Единственное, я требовал и требую от стариков – не надо шататься по городу», – сказал Лукашенко.