Лукашенко африканцам: «Вы нам не чужие»

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Будущее планеты принадлежит «не чужой России и Беларуси» Африке.

Об этом сегодня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, передает корреспондент «ПолитНавагатора».

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«Вы должны знать, что вы для нас не чужие. Для нас – белорусов, россиян. Потому что у нас есть история сотрудничества, которая уходит в глубину развития и существования Советского Союза. Поскольку вы для нас близкие и не чужие люди, мы вас приглашаем в Беларусь и открываем перед вами наши сердца», – сказал Лукашенко.

Со своей стороны Теодоро Обианг Нгема Мбасого подтвердил, что Экваториальная Гвинея не забывает Совесткий Союз, сыгравший большую роль в освобождении Африканского континента от колониальной зависимости – тогда как Запад дал африканским странам только номинальную независимость.

«Беларусь, в отличие от западных “демократизаторов”, готова помочь вам быть хозяевами на своей земле на благо собственного народа. Белорусы не только не страдают колониальными привычками, но и не пытаются никому ничего навязывать. Минск выступает за справедливый, многополярный мир, и мы идем в Африку как друзья», – откликнулся Лукашенко.

Он предложил предоставить Экваториальной Гвинее компетенции в возведении современных мясомолочных и других перерабатывающих комплексов, разведке и добыче полезных ископаемых, науке, культуре, медицине, образовании и туризме.

«Рассчитываем, что совместными усилиями мы добьемся неуклонного роста товарооборота между нашими странами. Мы будем стремиться в 2030 году превзойти $100 млн объема товарооборота», – резюмировал Лукашенко.