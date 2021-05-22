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22.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, ЕАЭС, Китай, Политика
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Лукашенко агитировал ЕАЭС за Китай

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал президентов других стран, входящих в Евразийский экономический Союз активнее...

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал президентов других стран, входящих в Евразийский экономический Союз активнее сопрягать ЕАЭС с китайской инициативой «Один пояс, один путь».

Об этом  он заявил в пятницу на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Призываю активизировать работу в данном направлении, переводить ее в практическую плоскость.  Мы слишком медленно движемся. Нужно определить конкретные проекты. Представляется, что на нынешнем этапе в диалоге с китайскими партнерами целесообразно сосредоточиться на формировании цифровых транспортных коридоров. Надо также содействовать экспорту нашей продукции в КНР. В отношении продовольствия необходимо оптимизировать ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль.

Вы знаете, что КНР всегда проявляла и будет проявлять интерес к нашему союзу. Но и у нас к этому огромному рынку большой интерес. И надо сказать, что в отличие от других союзов и стран Китай открыт для нас. Мы это ощущаем, находясь гораздо дальше, чем, допустим, Казахстан и Кыргызстан от Китая. Он открывается. Поэтому надо интенсивнее завязываться с Китаем, особенно в сфере торговли», – сказал Лукашенко.

Напомним, как полагают наблюдатели, после охлаждения с Западом из-за непризнания итогов выборов Лукашенко возлагает надежды на продолжение политики многовекторности при помощи Китая.

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