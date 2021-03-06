Лукашенко анонсировал историю с дворцом, тротилом и пластидом

06.03.2021, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал появление в интернете «расследования» про свой дворец. Якобы таким образом оппозиция планирует раскачать протесты по аналогии с навальнисткими выступлениями в январе. О том, что «расследование» Навального про «дворец путина в Геленджике» было фейком, Лукашенко даже не сказал.

Анонс истории с дворцом Лукашенко озвучил в пятницу на встрече с рабочими завода «Мотовело», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Им надо поднять людей к весне. Это у них вопрос номер один. Вот про Путина, что он украл там что-то, они ж кричали в Москве, так? Вот надо нам это и в Беларусь. Надо найти дворцы Лукашенко, дворец Путина, значит, есть, надо и дворец Лукашенко. Слушай, Лукашенко-то дворцов нет. Чем страшнее ложь, тем больше вера этой лжи. Ну, как фашисты. Дошли до того, что где-то частные дома у людей, где там побольше дом, они пытаются сфотографировать и картинку вывесить. Поэтому если кто-то найдет дворец Лукашенко, сразу же заселяйтесь», – сказал Лукашенко.

Он считает исключительно своей заслугой то, что Беломайдан в августе прошлого года провалился.

«Все делается для того, чтобы сломать страну. Украина рухнула по периметру, все постсоветские республики развалились, а вот эта Беларусь все еще держится. Ну они же прекрасно понимают, извините за нескромность мою, что держится она в основном за счет того, что это Лукашенко мешает. Поэтому его надо свалить. И если бы я вам еще раз сказал, это уже комитет госбезопасности в ближайшее время расскажет, сколько сюда тротила завезли, и даже пластида. Поэтому им надо сломать, а нам надо выстоять. И мы это сделаем», – сказал Лукашенко.