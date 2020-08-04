04.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политические репрессии, Россия, Сюжет дня
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Лукашенко анонсировал новые аресты россиян: «Москва врёт»


Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил во вранье российский МИД, который требует освобождения необоснованно задержанных  33 россиян. По словам главы государства, «боевики» признались, что приехали дестабилизировать ситуацию в Минске.

«И все это вранье про Венесуэлу, про Африку и Ливию. Эти люди дали показания. Они были направлены специально в Беларусь. Команда была – ждать. Билеты, купленные на Стамбул, – это легенда. Потому что граница российская закрыта ими же, и надо было притвориться там и здесь, что они летят в Стамбул. Я не географ и не понимаю, а зачем в Африку лететь через Северный Полюс. Можно ж было с Новороссийска, с Крыма, в конце концов. Махнули в Стамбул. Чего через Беларусь? А потом в Ливию или еще куда-то», – сказал Лукашенко во время оглашения послания к парламенту.

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Он заверил, что пытки к россиянам не применялись.

«Мы по-человечески относимся к этим ребятам. И мы от этого получили определенный эффект. Они рассказали все», – сказал Лукашенко.

Далее он вновь обрушился с оскорблениями на российских официальных лиц.  Слово «вранье» Лукашенко повторил около 10 раз.

«Прекратите врать. Вы же уже опозорились. Сначала Стамбул, потом Венесуэла. Вчера уже позвонили: нет, не Венесуэла, сами не знаем, куда. Мы знаем», – сказал Лукашенко.


Он анонсировал новые задержания россиян.

«Сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг. Мы должны, когда идет уборка, бегать и их ловить в лесах. Мы же их всех отловим», – сказал Лукашенко.

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