Лукашенко анонсировал новые аресты россиян: «Москва врёт»

04.08.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил во вранье российский МИД, который требует освобождения необоснованно задержанных 33 россиян. По словам главы государства, «боевики» признались, что приехали дестабилизировать ситуацию в Минске.

«И все это вранье про Венесуэлу, про Африку и Ливию. Эти люди дали показания. Они были направлены специально в Беларусь. Команда была – ждать. Билеты, купленные на Стамбул, – это легенда. Потому что граница российская закрыта ими же, и надо было притвориться там и здесь, что они летят в Стамбул. Я не географ и не понимаю, а зачем в Африку лететь через Северный Полюс. Можно ж было с Новороссийска, с Крыма, в конце концов. Махнули в Стамбул. Чего через Беларусь? А потом в Ливию или еще куда-то», – сказал Лукашенко во время оглашения послания к парламенту.

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Он заверил, что пытки к россиянам не применялись.

«Мы по-человечески относимся к этим ребятам. И мы от этого получили определенный эффект. Они рассказали все», – сказал Лукашенко.

Далее он вновь обрушился с оскорблениями на российских официальных лиц. Слово «вранье» Лукашенко повторил около 10 раз.

«Прекратите врать. Вы же уже опозорились. Сначала Стамбул, потом Венесуэла. Вчера уже позвонили: нет, не Венесуэла, сами не знаем, куда. Мы знаем», – сказал Лукашенко.

Он анонсировал новые задержания россиян.

«Сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг. Мы должны, когда идет уборка, бегать и их ловить в лесах. Мы же их всех отловим», – сказал Лукашенко.