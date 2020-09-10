Лукашенко арестовал предавшего его любимца-русофоба

10.09.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусские правоохранители задержали сегодня бывшего журналиста телеканала ОНТ Дмитрия Семченко.

Об этом сообщает националистическое издание «Наша Нива», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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К Семченко пришли домой и увезли в РОВД, сказав жене, что проверят, участвовал ли Дмитрий в несанкционированных акциях.

Семченко был известен не только тем, что возглавлял президентский пул, делая подобострастные, как это принято в Белоруссии, репортажи о поездках Лукашенко, но и отчаянной русофобией, что было в последнее время мейнстримом на государственном телевидении. Он разжигал ненависть к России и даже позволял себе хамские выпады в адрес тогдашнего российского премьера, обращаясь к нему в эфире на ты и издеваясь над тем, что Медведев не может посетить «украинский город Одессу».

Буквально перед выборами Семченко снялся в пропагандистском фильме, в котором пел дифирамбы Лукашенко.

«Мы пишем самые острые вопросы, и они доходят до президента. Он не боится отвечать на любой вопрос. Мне очень интересно наблюдать, когда к президенту подходят журналисты каких-то сайтов и радио. Они приходят с таким энтузиазмом: сейчас мы его завалим. Начинают задавать провокационные вопросы и гаснут, гаснут», – с восторгом рассказывал пропагандист.

«Президент среди нас, и он никак не выставляет себя по-другому. Он такой же как все. Такое показательное единение и доверие», – говорил Дмитрий.

«Я хочу поблагодарить президента (и это искренне) за то, что в такое сложное время они защищает независимость нашей страны, за то, что мы остаемся на карте. Через 10-30 лет кто-то молодой будет рассуждать о роли Лукашенко, то, что он сохранил нашу страну, это будет карта, которая будет бить все остальные», – пафосно вещал Семченко.

И вдруг в начале августа Семченко заявил, что уходит с телевидения, опубликовав в интернете гневный пост о том, что не может больше лгать и замалчивать жестокость режима к протестующим. Сказать об этом Лукашенко напрямую, воспользовавшись положением придворного журналиста, он не решился.

«Когда я увидел, как уничтожают белорусский народ – понял, что уже никогда не смогу молчать об этом. Иначе буду живым трупом. Моя Беларусь и люди, которые здесь живут – для меня высшая ценность», – писал уже бывший пропагандист.

Уход Семченко стал ценным элементом оппозиционной пропаганды. Кампания демонстративных увольнений с гос-ТВ уже шла, но в основном это делали ведущие не политических программ. Быстрое переключение Семченко с одной пафосной волны на противоположную заставляет подозревать, что ему могли и заплатить.

Позже он активно торговал своим известным в стране лицом на различных оппозиционных пикетах.