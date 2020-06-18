Лукашенко арестовал счет своего главного конкурента на выборах

18.06.2020, Москва, Елена Острякова

Расчетный счет, на котором находился избирательный фонд кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, был заблокирован в среду.

Об этом сообщает предвыборный сайт Бабарико, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Документы, подтверждающие арест либо наличие иных оснований для ограничения распоряжения средствами избирательного фонда, предоставлены не были. В настоящее время на расчетном счете находятся денежные средства избирательного фонда в сумме более ста тысяч белорусских рублей (порядка 3 млн российских рублей, – ред.). Запрет на распоряжение данными средствами не позволяет в полной мере реализовать избирательные права», – говорится в сообщении.

Штаб Бабарико намерен жаловаться, но при этом не прекратит текущей деятельности. Все собранные подписи будут надлежащим образом верифицированы и представлены в соответствующие избирательные комиссии.

Ни белорусская ЦИК, ни силовые ведомства ситуацию не комментируют.

Бабарико считается наиболее перспективным конкурентом лидера Белоруссии Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах.