Лукашенко: Беларусь противостоит коронапсихозу, как Брестская крепость

08.05.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что проведя парад 9 мая во время эпидемии коронавируса, белорусский народ впишет славную страницу в свою историю.

Об этом он заявил сегодня во время торжественной церемонии закладки капсул с землей, собранной в местах воинской славы и гибели мирного населения, которая проходила в Минске в храме-памятнике в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы действительно вынуждены стоять, как Брестская крепость. Еще раз хочу сказать: большое видится на расстоянии. Пройдет время, люди, и прежде всего молодежь, оценит эти дни.

Я убежден абсолютно, что это будет прекрасная страница в истории нашей страны. Прекрасная потому, что мы с вами выстояли. Мы иначе не можем», – сказал Лукашенко.

Он еще раз подчеркнул, что никого «не тащит на этот парад». Это утверждение ежедневно опровергает оппозиционная пресса, публикуя рассылки, которые получают сотрудники бюджетных учреждений и студенты вузов.

«Я абсолютно уверен, что люди на парад придут. Я с удовольствием увидел бы на этом параде тех, кто победил в эти дни. Ведь переболевшие – это люди, которые победили. Не болезнь. Болезнь – это самое простое, что можно сейчас победить. Не этот вирус. А то, что в голову вбили людям недобросовестные политики, политологи и прочая, не хочу их перечислять.

Настоящая истерия, психоз, люди просто стали бояться, даже заболев обычной болезнью. И нам дорогого стоило успокоить людей. Мне, прежде всего», – подчеркнул Лукашенко.

Вчера Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратилась к властям Белоруссии с просьбой отменить парад, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Число заболевших в Белоруссии на 100 тыс населения значительно выше, чем в других странах СНГ.