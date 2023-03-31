Лукашенко: Белоруссия никогда не согласится с героизацией УПА

Елена Острякова.  
31.03.2023 14:41
  (Мск) , Москва
Просмотров: 122
 
Белоруссия, Военные преступления, Дзен, Политика


Белоруссия никогда не согласится с героизацией Украинской повстанческой армии, которая устраивала карательные операции на белорусской территории.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня, зачитывая послание к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белоруссия никогда не согласится с героизацией Украинской повстанческой армии, которая устраивала карательные операции на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


В документе оказалась характеристика происходящего сегодня в соседней Украине.

«Чехарда во власти, непомерная коррупция, нищета большей части населения, неприемлемый национализм с элементами фашизма, запрет русского языка, уничтожение всего, что связано с периодом Советского Союза, героического прошлого: снос памятников, переименование улиц и героизация убийц мирных граждан в Белоруссии, России и Украине.

Вот с последним мы никак не можем согласиться и позволить. Потому что героизировать тех, кто сжигал Хатынь и сотни деревень на территории Белоруссии –  мы никогда не согласимся», – сказал Лукашенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть