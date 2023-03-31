Лукашенко: Белоруссия никогда не согласится с героизацией УПА

Белоруссия никогда не согласится с героизацией Украинской повстанческой армии, которая устраивала карательные операции на белорусской территории.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня, зачитывая послание к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В документе оказалась характеристика происходящего сегодня в соседней Украине.

«Чехарда во власти, непомерная коррупция, нищета большей части населения, неприемлемый национализм с элементами фашизма, запрет русского языка, уничтожение всего, что связано с периодом Советского Союза, героического прошлого: снос памятников, переименование улиц и героизация убийц мирных граждан в Белоруссии, России и Украине.

Вот с последним мы никак не можем согласиться и позволить. Потому что героизировать тех, кто сжигал Хатынь и сотни деревень на территории Белоруссии – мы никогда не согласимся», – сказал Лукашенко.