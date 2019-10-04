Лукашенко: Белоруссия поднимет свое ракетостроение с помощью Украины

04.10.2019, Москва, Елена Острякова

Белоруссия хочет получить доступ к украинским технологиям для создания собственных ракет.

Об этом сегодня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Форуме регионов Украины и Белоруссии в Житомире, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У вас очень высоко развита оборонная промышленность: ракетостроение, самолетостроение. Мы сегодня на злобу дня серьезно занялись ракетостроением. Мы никогда раньше этим не занимались в советские времена. Жизнь к этому подтолкнула. У вас эта школа есть. Пожалуйста, вы нам помогите. Мы освоим эту программу за полтора-два года», – сказал Лукашенко.

Взамен он предлагает создать на Украине производство тракторов и комбайнов.

«Ракеты и самолеты остались у вас, а у нас осталась гигантская гражданская промышленность. Поэтому мы предлагаем нашим украинским друзьям, нашим братьям: давайте мы придем к вам с той техникой и производством, которым мы издревле занимались. Давайте создавать совместные предприятия. Мы будем развивать у вас то, что никогда не развивалось, но очень нужно. Украина – житница. Но без трактора и комбайна собрать урожай невозможно. А это производство всегда было у нас», – сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия должна предпринимать меры для своей безопасности, она уже создала «ракету средней дальности» и теперь планирует разработать еще более мощное оружие.