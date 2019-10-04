04.10.2019, Москва, Елена Острякова
 
Tехнологии, Белоруссия, Политика, Украина, Экономика
Просмотров:

Лукашенко: Белоруссия поднимет свое ракетостроение с помощью Украины

Белоруссия хочет получить доступ к украинским технологиям для создания собственных ракет.

Об этом сегодня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Форуме регионов Украины и Белоруссии в Житомире, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У вас очень высоко развита оборонная промышленность: ракетостроение, самолетостроение. Мы сегодня на злобу дня серьезно занялись ракетостроением. Мы никогда раньше этим не занимались в советские времена. Жизнь к этому подтолкнула. У вас эта школа есть. Пожалуйста, вы нам помогите. Мы освоим эту программу за полтора-два года», – сказал Лукашенко.

Взамен он предлагает создать на Украине производство тракторов и комбайнов.

«Ракеты и самолеты остались у вас, а у нас осталась гигантская гражданская промышленность. Поэтому мы предлагаем нашим украинским друзьям, нашим братьям: давайте мы придем к вам с той техникой и производством, которым мы издревле занимались. Давайте создавать совместные предприятия. Мы будем развивать у вас то, что никогда не развивалось, но очень нужно. Украина – житница. Но без трактора и комбайна собрать урожай невозможно. А это производство всегда было у нас», – сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия должна предпринимать меры для своей безопасности, она уже создала «ракету средней дальности» и теперь планирует разработать еще более мощное оружие.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть