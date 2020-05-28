Лукашенко: Белорусы и сербы – братья навек!

28.05.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна заинтересована в близких отношениях с Сербией.

Об этом он сказал сегодня на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Сербии в Минске Велько Ковачевичем, который отбывает на родину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы очень заинтересованы, чтобы с братской славянской Сербией у нас были добрые отношения. И посол соответствовал бы этим отношениям. Поэтому я вас и прошу, чтобы передали моему другу, президенту Сербии, чтобы он подумал, как найти человека, который будет таким послом, как вы», – сказал Лукашенко.

Сербия единственная страна в западной Европе, с которой у Белоруссии действует двухсторонний договор о свободной торговле и безвизовый режим. Лукашенко 5 раз посещал Белград, столько же раз сербские президенты бывали в Минске.

«Для меня огромная честь, что вы нашли время и приняли меня с прощальным визитом. То, что вы и бывший президент Сербии Николич, и нынешний президент Александр Вучич сделали для укрепления и развития отношений Беларуси и Сербии, имеет историческое значение», – сказал Ковачевич.

Отметим, в Сербии особо ценят позицию официального Минска по непризнанию независимости Косово.