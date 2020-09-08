Лукашенко берёт Путина на испуг Павлом Дуровым

08.09.2020, Москва, Елена Острякова

Россия точно так же, как Белоруссия, не сможет справиться с цветной революцией, управляемой через мессенджер «Телеграм» из-за рубежа.

Об этом сегодня в интервью российским журналистам заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все это глобализировано и интернационализировано. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами и своим старшим другом (старшим братом я его называю) Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя.

А как вы противостоите телеграм-каналам? У вас есть возможность их блокировать? Нет ни у кого, даже у тех, кто всю эту паутину придумал – американцы. Вы же видите, что там творится. И телеграм-каналы там играют ведущую роль. Ну им-то и стоит. Они это затеяли, начинали, притом давно. Ни Россия, ни Белоруссия.

Это они всегда этим занимались. И получили. Господь с ними. А мы пожинаем плоды всего этого», – сказал Лукашенко.

Он признал, что тактика блокирования интернета, которая использовалась в первые дни после выборов, не дала результата.

«Даже если интернет сегодня убрать, эти телеграм-каналы из Польши будут работать. Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события. А может быть и на ровном месте. Знаете, к чему мы пришли вместе с российским истеблишментом: если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия», – пугает Лукашенко.