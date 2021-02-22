Лукашенко беспощадно давит любую пророссийскую оппозицию в стране – Стариков

22.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Президент Белоруссии Лукашенко вновь повторяет свои ошибки, пытаясь заигрывать с прозападной оппозицией, при этом лишая слова пророссийских противников его «многовекторности».

Об этом на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда» заявил российский писатель и публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вы внимательно слушали общебелорусское собрание (Всебелорусское народное собрание – ред.), там выступила единственная легальная оппозиционерка, которую допустили к микрофону, Конопацкая (оппозиционный депутат белорусского парламента прошлого созыва – ред.)

То есть, это единственный легальный оппозиционер, она была кандидатом в президенты. И её речь допустили, но в этой речи она просто обрушилась на Россию», – рассказал радиоведущий Владимир Ворсобин.

«Она говорила странную вещь, она сказала, что Лукашенко, как это ни противно для белорусской оппозиции, есть некая гарантия независимости, если бы не Лукашенко, то Россия бы проглотила Беларусь сразу, если бы он не устоял на этих выборах. Очень парадоксальная идея», – отметил журналист.

«Так вам понятно, почему ей дали слово? Именно для этого ей слово и дали, – прокомментировал Стариков. – Лукашенко продолжает многовекторность и пытается, дав слово подобным политическим персонажам, заручиться поддержкой аудитории, которая придерживается подобных взглядов».

Тем не менее, по его словам, это глубокое заблуждение – оппозиционеры ненавидят Лукашенко и не видят его во главе государства.

«Люди, которые ненавидят Россию, они ненавидят и Лукашенко. Поэтому попытки заигрывать с этим электоратом, они привели к тому, что возник такой кризис, который в августе сентябре мы так часто обсуждали», – пояснил писатель.

«Дело не в том, что этих людей много, хотя они есть в Белоруссии. Дело в том, что за ними стоит объединенный Запад, и когда вы хотите получить на Западе кредит, вы должны заигрывать с этой публикой внутри страны. Вот о чем речь то. Сами по себе они немногочисленны. Но они хорошо организованы, хорошо смазаны западными деньгами, и абсолютно вся западная «независимая пресса» их поддерживает.

Обратите внимание, что никто на этом Всебелорусском народном собрании не выступил с иной оппозиционной точкой зрения, что надо интегрироваться, что Белоруссия и Россия – это один народ, что нужно одно Союзное государство, которое реально будет работать как одно союзное государство. При том, Белоруссию никто не собирается лишать государственной независимости», – добавил Стариков.

В то же время он отметил, что совершенно не против присутствия в белорусском парламенте таких людей, как вышеупомянутая Конопацкая.

«Вот, стартовала в Белоруссии конституционная реформа. Это хорошо. Будут внесены поправки в Конституцию. Прекрасно, замечательно. А когда мы увидим там новые политические силы?

Я не против, чтобы такие, как эта дама, получили возможность легальной политической деятельности. Пусть они действуют. Это такие, как наши яблочники, еще более отмороженные либеральные деятели. Пожалуйста, давайте им микрофон, они сами все на себя наговорят», – уверен публицист.

«Дайте либералу микрофон, ничего за него делать не надо, он в своей ненависти, ярости и желчи отобьет сразу желание за него голосовать у подавляющего большинства избирателей. Но где в Белоруссии партии, выступающие за более активную интеграцию? Где новые лица, где новые политические партии? Вот это все мы хотим увидеть», – подытожил Стариков.