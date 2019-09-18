18.09.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, США, Украина
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Лукашенко: Без американцев в Донбассе – никак

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что США должны поспособствовать урегулированию конфликта в Донбассе

Об этом сообщает БелТА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я абсолютно убежден, что без США урегулировать этот конфликт не получится. Это азбука дипломатии – если не получается у переговорщиков что-то, то надо включать новые силы, новые идеи должны появиться. Думаю, что США могли бы способствовать урегулированию этого конфликта» –  сказал Лукашенко во время встречи с замгоссекретаря США Дэвидом Хейлом.

Это не первый случай, когда президент Белоруссии пытается повлиять на формат переговоров по Донбассу. Недавно он рассказал, что в 2014 году предложил Евросоюзу свой план урегулирования конфликта, «где основная нагрузка должна была лечь на Беларусь», однако этот документ был отвергнут западными партнерами.

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