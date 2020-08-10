10.08.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, История, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Провокации, Происшествия, Россия, Скандал
Просмотров:

Лукашенко безнадёжно опустился в глазах ветеранов Великой Отечественной


После отвратительной истории с задержанием «вагнеровцев» и сопутствующих ей антироссийских заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко, «Батька» теперь вряд ли может рассчитывать на тёплый приём, какой был ему оказан во время юбилейного Парада Победы в этом году.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил член комитета по международным делам Совета Федерации Игорь Морозов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Друг России Александр Григорьевич Лукашенко, вместо того, чтобы звонить президенту Путину, начал свою игру – она ему было выгодна, потому что он не получил то, что хотел ни на переговорах с Мишустиным, ни приезжая сюда на парад Победы, ни на встрече во Ржеве. И он начал свою игру, в первую очередь, против Союзного государства, против Российской Федерации.

И вот он уже больше вряд ли когда услышит, как его приветствовали наши ветераны на Красной площади: «Александр Григорьевич, мы за вас! Мы вам желаем успеха!». Вот после этого я не уверен, что где-то начнут ему вот так рукоплескать и вот сейчас он предал, когда начал все публичные заявления против вот этих ребят (задержанных в Белоруссии «вагнеровцев» – ред.).

Я скажу так: он опять хочет чего-то получить, но здесь Россия должна очень жестко поступить в расследовании этого инцидента», –  заключил Морозов.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть