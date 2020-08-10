Лукашенко безнадёжно опустился в глазах ветеранов Великой Отечественной

10.08.2020, Москва, Владимир Гладков

После отвратительной истории с задержанием «вагнеровцев» и сопутствующих ей антироссийских заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко, «Батька» теперь вряд ли может рассчитывать на тёплый приём, какой был ему оказан во время юбилейного Парада Победы в этом году.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил член комитета по международным делам Совета Федерации Игорь Морозов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Друг России Александр Григорьевич Лукашенко, вместо того, чтобы звонить президенту Путину, начал свою игру – она ему было выгодна, потому что он не получил то, что хотел ни на переговорах с Мишустиным, ни приезжая сюда на парад Победы, ни на встрече во Ржеве. И он начал свою игру, в первую очередь, против Союзного государства, против Российской Федерации.

И вот он уже больше вряд ли когда услышит, как его приветствовали наши ветераны на Красной площади: «Александр Григорьевич, мы за вас! Мы вам желаем успеха!». Вот после этого я не уверен, что где-то начнут ему вот так рукоплескать и вот сейчас он предал, когда начал все публичные заявления против вот этих ребят (задержанных в Белоруссии «вагнеровцев» – ред.).

Я скажу так: он опять хочет чего-то получить, но здесь Россия должна очень жестко поступить в расследовании этого инцидента», – заключил Морозов.