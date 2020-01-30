Лукашенко безжалостно зачистил элиту от пророссийских политиков

30.01.2020, Москва, Елена Острякова

Следующим президентом Белоруссии с большой вероятностью станет нынешний министр иностранных дел Владимир Макей, известный своими проевропейскими и националистическими взглядами.

Вместе с тем, любой сменщик Лукашенко будет предельно антироссийским главой государства.

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Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил эксперт Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрий Болкунец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Макей проводит работу с оппозиционными структурами, националистами. Запад видел бы Макея преемником Лукашенко, которого на Западе никто не ждет. Макей сегодня убрать Лукашенко не может, но он на низком старте и в любой момент готов принять роль руководителя Белоруссии.

Но это будет как Порошенко. Это будет продолжение диктатуры, но это будет та же модель, как на Украине. Белоруссия будет максимально отстраивать свою политику от России», – прогнозирует Болкунец.

Политический аналитик Кирилл Аверьянов-Минский считает, что даже если Макей не займет места Лукашенко, в главном кресле окажется русофоб и националист.

«Белоруссия не Украина. Майдан это не самоцель, а инструмент переформатирования постсоветской республики в откровенно антирусское государство. Существуют и другие инструментарии у наших западных партнеров.

Сейчас Запад использует методику «задушить в объятиях». Белоруссия может быть трансформирована в аналог Украины и посредством мирного транзита власти. Следующий президент Белоруссии будет более прозападным и националистическим, чем Лукашенко, даже если это будет и не Владимир Макей.

Он будет иметь антирусскую позицию просто потому, что других людей в окружении Александра Григорьевича не осталось. Пророссийское поле зачищено. В такой ситуации устраивать Майдан неразумно», – заключил Аверьянов-Минский.