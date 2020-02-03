Лукашенко блефует – уловка с Помпео не сработает

03.02.2020, Москва, Максим Карпенко

Белоруссии не поможет заигрывание с США – Вашингтон не возьмёт на себя экономическое содержание режима Александра Лукашенко. Единственная цель приглашения госсекретаря Майка Помпео в Минск – вызвать нервозность в Москве в момент продолжения споров по цене на нефть. Однако руководство России прекрасно осознают, что Лукашенко блефует.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политический обозреватель Юрий Баранчик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никаких итогов визита Помпео нет. То, что вбрасывается телеграмм-каналами, наоборот, ставит суверенитет Белоруссии под угрозу, потому что любая форма объединения с Польшей – неприемлемая политическая конструкция.

Что касается нефти, то нефть в США обладает совсем другими техническими параметрами, чем те, которые нужны для белорусских НПЗ. Даже в самих США американскую нефть специально разбавляют венесуэльской, чтобы она соответствовала техническим требованиям американских НПЗ. В Белоруссии будет аналогичная ситуация.

Плюс, необходимо понимать, что даже норвежский танкер, который пришел в Белоруссию – сначала в Прибалтику, а потом по железной дороге в Белоруссию, он стоил на десять миллионов долларов больше, чем эта же нефть, поставленная из России. Но транспортное плечо из Норвегии в Белоруссию небольшое, у США оно будет гораздо больше. Соответственно, стоимость нефти будет гораздо выше.

Поэтому здесь, если уж официальным Минск готов переплачивать за американскую нефть процентов на 20-ть больше, чем он покупает в России, несомненно, что республика рано или поздно столкнется с экономическим кризисом, потому что все это будет происходить либо за счет доходов граждан, либо за счет утраты золотовалютных резервов.

Поэтому, США пытается играть в эту игру, чтобы у России вызвать нервозность. Впрочем, никакой нервозности он не вызвал, поэтому своей цели он не достиг», – заявил Баранчик.