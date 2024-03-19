Лукашенко боится, что белорусскую космонавтку похитят американцы

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко боится, что американские коллеги похитят первую белорусскую космонавтку, когда она прилетит на МКС.

Об этом он заявил сегодня во время сеанса видео-конференц-связи с Мариной Василевской и ее командиром Олегом Новицким, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я только попрошу тебя. Там же американский сегмент есть на станции. Ты смотри, чтобы американцы ее там не похитили в свой сегмент», – сказал Лукашенко.

«Она будет входить только с командиром и выходить со мной же», – пообещал Новицкий.

Запуск корабля «Союз МС-25» ракетой-носителем «Союз-2.1а» планируется 21 марта в 16 часов 21 минуту по московскому времени.