Лукашенко боится признаться, насколько далеко он зашел с Путиным – но единый парламент отверг

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Интеграция России и Белоруссии в вопросах безопасности гораздо глубже сейчас, чем это предусматривалось соответствующей союзной программой, утвержденной год назад.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по выполнению интеграционных программ Союзного государства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Время нас сейчас подтолкнуло таким образом, что программы по безопасности, которые мы полгода назад утверждали, уже устарели. Мы уже в двусторонних отношениях в вопросах безопасности ой как далеко зашли. Даже боюсь вам говорить, насколько далеко. Придет время, встретимся с журналистами. Конфиденциально я вам об этом сообщу. Жизнь нас подтолкнула – мы пошли на более тесную интеграцию», – сказал Лукашенко.

При этом он признал, что остальные 28 программ, касавшиеся социально-экономического взаимодействия, принимались непросто.

«Не просто мы там с Путиным собрались и «бабахнули» что-то. Нет. Должностные лица, ответственные собирались, обсуждали на Высшем госсовете. Мы утвердили эти программы. Но искрило очень, когда мы эти программы принимали. Их были десятки. Мы договорились на 28. Были предложения парламент создать и е еще чего-то. Все это было отвергнуто. И президент Путин, реагируя на мои замечания, сказал своим переговорщикам: «А чего мы мечемся и напрягаемся. Если мы не готовы эти вопросы сегодня решать, и не надо. Возникнет необходимость – будем решать». А мы всегда настаивали: не надо телегу впереди лошади ставить. Это было принципиально, – сказал Лукашенко.