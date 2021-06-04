«Лукашенко будет больно» – глава МИД Украины угрожает Белоруссии

04.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Если президент Белоруссии Александр Лукашенко допустит к задержанному экстремисту Роману Протасевичу представителей ЛНР, белорусскому лидеру не поздоровится.

Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Лукашенко пригласил к задержанному оппозиционеру Роману Протасевичу представителей так называемой ЛНР, чтобы те его допросили якобы из-за того, что парень был на Донбассе в составе полка «Азов». Если это произойдёт, какой будет реакция нашей страны?» – спросил телеведущий.

«Будет больно Александру Лукашенко, – пригрозил Кулеба. – У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать больно людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины. И особенно когда речь идет о Белоруссии, с которой у нас есть много разного рода связей, в том числе экономических».

«Я не буду сейчас голословно разбрасываться какими-то угрозами, но хочу сказать, что есть вещи, которые мы не прощаем. И неуважение к территориальной целостности Украины – одна из таких вещей», – заверил глава украинского МИДа.

Заявление Кулебы обрадовало одиозного депутата Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко.

«Спасибо главе МИД Дмитрию Кулебе! Именно такой должна быть позиция государства там, где речь идет о наших интересах. Нужно дожимать диктатора Лукашенко!» – написал Гончаренко в своём блоге.