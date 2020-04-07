Лукашенко будет лечить белорусов от коронавируса уже не только советами

07.04.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов лично лечить белорусов, зараженных коронавирусом.

Об этом он заявил сегодня на совещании с медиками, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если я что-то могу для вас сделать, пожалуйста, скажите. Я уже говорил министру: надо – завтра с тобой пойдем лечить людей. Только ты мне скажи, что я там должен делать… Мы должны победить красиво и спасти людей достойно. Человек не должен думать, что, если он попал с этим вирусом, он смертник. Всех спасем, кого только можно», – сказал Лукашенко.

Сегодня же на совещании с аграриями он вновь заявил о своем негативном отношении к идее введения в Белоруссии карантина.

«У нас тут разглагольствуют: карантин, комендантский час. Слушайте, это проще всего, это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем?» – сказал белорусский президент.

Советы Лукашенко о профилактике и лечению коронавируса стали широко известны во всем мире. Он рекомендует небольшие дозы водки и сливочного масла, баню, работу на тракторе, игру в хоккей.