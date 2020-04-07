Лукашенко будет лечить белорусов от коронавируса уже не только советами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов лично лечить белорусов, зараженных коронавирусом.
Об этом он заявил сегодня на совещании с медиками, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Если я что-то могу для вас сделать, пожалуйста, скажите. Я уже говорил министру: надо – завтра с тобой пойдем лечить людей. Только ты мне скажи, что я там должен делать… Мы должны победить красиво и спасти людей достойно. Человек не должен думать, что, если он попал с этим вирусом, он смертник. Всех спасем, кого только можно», – сказал Лукашенко.
Сегодня же на совещании с аграриями он вновь заявил о своем негативном отношении к идее введения в Белоруссии карантина.
«У нас тут разглагольствуют: карантин, комендантский час. Слушайте, это проще всего, это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем?» – сказал белорусский президент.
Советы Лукашенко о профилактике и лечению коронавируса стали широко известны во всем мире. Он рекомендует небольшие дозы водки и сливочного масла, баню, работу на тракторе, игру в хоккей.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.