07.04.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Медицина, Политика
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Лукашенко будет лечить белорусов от коронавируса уже не только советами




Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов лично лечить белорусов, зараженных коронавирусом.

Об этом он заявил сегодня на совещании с медиками, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если я что-то могу для вас сделать, пожалуйста, скажите. Я уже говорил министру: надо – завтра с тобой пойдем лечить людей. Только ты мне скажи, что я  там должен делать… Мы должны победить красиво и спасти людей достойно. Человек не должен думать, что, если он попал с этим вирусом, он смертник. Всех спасем, кого только можно», – сказал Лукашенко.

Сегодня же на совещании с аграриями он вновь заявил о своем негативном отношении к идее введения в Белоруссии карантина.

«У нас тут разглагольствуют: карантин, комендантский час. Слушайте, это проще всего, это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем?» – сказал белорусский президент.

Советы Лукашенко о профилактике и лечению коронавируса стали широко известны во всем мире. Он рекомендует небольшие дозы водки и сливочного масла, баню, работу на тракторе, игру в хоккей.

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