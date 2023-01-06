Лукашенко будет лишать беглых змагаров белорусского гражданства

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал поправки в закон о гражданстве, которые предусматривают уточнение круга лиц, приобретших белорусское гражданство по рождению.

Об этом сообщается на официальном сайте президента Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В законе предусмотрена возможность утраты лицом белорусского гражданства, приобретенного по рождению, в связи с наличием вступившего в законную силу приговора суда Беларуси, подтверждающего участие данного лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам Белоруссии, если такое лицо находится за ее пределами.

«Эти люди должны понимать, что за совершенные проступки и противоправные деяния будет неотвратимое наказание. Если они наносят вред нашему государству, то, естественно, они не должны являться гражданами нашего государства. Они сами облекли на себя такую участь. Наше государство имеет полное право защищаться, в том числе, и такими методами», – заявил в эфире телеканала СТВ белорусский политолог Алексей Дзермант.

Его коллега Александр Шпаковский подчеркивает, что лишение гражданства не исключает возможности экстрадиции лиц, обвиненных в экстремизме.

«У нас есть механизм, чтобы сохранить и возможность требования экстрадиции, и возможность утраты гражданства за участие в экстремистской деятельности. Как всё это будет применяться, соответствующий контингент скоро узнает», – написал он в своем ТГ канале.

При этом он напоминает, что раскаявшиеся эмигранты могут воспользоваться программой «Дорога домой» и вернуться в Белоруссию.

Профессор Высшей школы экономики Андрей Суздальцев считает, что вводя новые нормы законодательства, Лукашенко пытается ликвидировать прозападную политическую оппозицию.

«За рубежом находятся миллионы белорусских граждан и по каждому проводить судебный процесс невозможно. Получается, что как политические, так и трудовые мигранты будут сами отказываться от белорусского гражданства, что, признаемся и так происходит, и в итоге очень скоро у Лукашенко уже не будет политической оппозиции/эмиграции, а будут некие граждане других государств, которые замышляют против «независимой и суверенной Беларуси» что-то «экстремистское» – реальный международный заговор», – написал Суздальцев.

17 января Минский городской суд рассмотрит дело так называемого координационного совета, созданного в 2020 году во время Беломайдана. Суд вызвал самопровозглашенного «президента Беларуси» Светлану Тихановскую четверых ее соратников в качестве обвиняемых в заговоре с целью захвата государственной власти. Все они находятся за границей.