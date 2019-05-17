Лукашенко будет самым удачным выбором Зеленского для первого зарубежного визита
Первый заграничный визит новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому стоило бы сделать в Минск, так как украинцы в большинстве своём симпатизируют белорусскому лидеру Александру Лукашенко.
Кроме того, это даст возможность Зеленскому продемонстрировать попытку решать проблему Донбасса, не прибегая пока к переговорам с Путиным.
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Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«По вашему мнению, первый заграничный визит Владимира Зеленского – куда должен полететь Владимир Александрович?» – спросил эксперта ведущий.
«Вопрос, как, если бы я был советником Зеленского, куда бы я предложил полететь? Я, может быть, не очень серьёзно скажу, но я считаю, что было бы неплохо слетать в Минск и поговорить с президентом Белоруссии. Я объясню, почему: Зеленский несколько раз уже говорил о том, что для него важно общественное мнение, вот, «что думают люди, я хочу слушать людей» и так далее.
Если слушать людей и спросить у них, кто из зарубежных политических деятелей вызывает наибольшее доверие украинских граждан, и вы узнаете, что Лукашенко. Поэтому, почему не поехать к Лукашенко, тем более, что он проявляет готовность выступить в роли некоторого медиатора в этом конфликте», – заявил Погребинский.
Спасибо!
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