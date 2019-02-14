14.02.2019, Сочи, Максим Карпенко

Почти целый день, проведенный вчера вместе в Сочи Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, пока что не привёл к громким заявлениям о судьбе Союзного государства – президенты катались на лыжах, а журналистам обещали продолжать переговоры. Между тем, в Telegram-каналы попали сведения о возможных уловках самостийников Минска, продолжающих торговаться за российскую помощь, но стремящихся сохранить свою незалежность.

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Интересно, что вместе с Лукашенко в Сочи прилетел и младший сын Николай, которого называют преемником президента. Он, как сообщает «Коммерсант», дольше отца катался с Путиным.

Журналистам глава российского государства рассказал, что частые встречи с белорусским коллегой, не приносящие быстрого результата, – это следствие «непростых вопросов», стоящих перед лидерами.

«Решение серьезных вопросов не терпит суеты», – заявил Путин.

Он напомнил, что экономика Белоруссии критически зависит от отношений с РФ.

«Россия остаётся крупнейшим торгово-экономическим партнёром Белоруссии: 49 с лишним процентов приходится на долю России в товарообороте республики… За последние годы достаточно большой объём государственных кредитов выдан Белоруссии – шесть с лишним миллиардов плюс 58 миллиардов рублей, по линии Фонда ЕАЭС шесть траншей общим объёмом 1,6 миллиарда долларов», – цитирует Путина его пресс-служба.

В ответ Лукашенко заявил, что и Россия зависима от белорусов: «Я часто говорю, что экономика Беларуси — это финишное производство российской экономики. Мы сырье, комплектующие – 60-70% по основной машиностроительной продукции, нефтепереработке – покупаем в России. Поэтому это наша общая экономика. И, поддерживая нас, вы, конечно, поддерживаете те примерно 35-40 млн людей (вместе с семьями), которые работают на российских предприятиях, поставляют в Беларусь продукцию. Если кто-то там в России и Беларуси не понимает это, я думаю, поймут».

Лукашенко также пообещал, что всегда будет продавать россиянам лишь качественную водку. «Мы имеем все возможности для того, что накормить людей качественными продуктами питания. Поэтому, какие бы ни были конфликты и скандалы, вы помнить должны, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску», – передает слова президента его пресс-служба.

Отметим, что визит Лукашенко в Россию растянется на несколько дней – будет встреча профильных министров, а также переговоры с участием президентов России, Ирана и Турции по Сирии, на которую приглашен и Лукашенко. Совместное заявление для прессы российский и белорусский лидеры должны сделать в пятницу.

Неофициально в соцсетях пишут о том, что Лукашенко имеет свой хитрый план в отношении России. Так, он, якобы, решил идти на показательные уступки, которые позволят ему получить свою выгоду. Телеграмм-канал «Бульба престолов», известный критикой идеи белорусского самостийничества, пишет, что Лукашенко расставил ряд «ловушек» для России.

«- Полуформальное признание Крыма, уже согласованное… с американцами («мы частично признаем Крым, для Запада это расклад не изменит, но за российские деньги мы продолжим сближаться с вами и уйдем в ЕС, а там и признание отзовём»).

– Размещение российской военной базы, но с небольшим максимальным количеством военнослужащих и с жёсткими лимитами по вооружениям. Белорусские военные уже согласовали с НАТО механизм блокирования и уничтожения этих баз в час Х. Русские солдаты и офицеры во враждебном государстве будут как в котле.

– Продажа России долей предприятий белорусского ВПК. Западным партнёрам даны гарантии, что предприятия будут блокированы белорусскими националистами (пока собираемыми на Дзень Волi) в случае начала конфликта между Россией и Украиной/НАТО».