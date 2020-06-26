26.06.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Выборы, Конфликт, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Скандал
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«Лукашенко будет убивать» – белорусский публицист


Президент Белоруссии Александр Лукашенко не остановится перед необходимостью самого жесткого подавления возможный протестов.

Об этом youtube-каналу CzarStream заявил белорусский публицист Кирилл Аверьянов-Минский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В случае необходимости Лукашенко будет убивать. Это не Янукович и не армянский дедушка Саркисян. Это такой Асад. Он за свою власть будет воевать до последнего белоруса», – сказал Аверьянов-Минский.

Ранее Лукашенко позитивно оценил опыт среднеазиатских республик по силовому подавлению народных волнений и пообещал, что тоже «не отдаст страну».

«Никто не знает, как мой друг Рахмон с пулеметом наперевес входил в столицу Таджикистана Душанбе для того, чтобы навести порядок. Сколько погибло там людей. Как с бородачами боролись.

Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек? Все осуждали его, когда умер — на коленях стояли, рыдали, плакали», – говорил Лукашенко.


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