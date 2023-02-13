Лукашенко: Членам ОДКБ придется определяться насчёт конфликта на Украине

Елена Острякова.  
13.02.2023 16:22
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, ОДКБ, Политика


Странам-членам ОДКБ придется занять определенную позицию по украинскому конфликту.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Странам-членам ОДКБ придется занять определенную позицию по украинскому конфликту. Об этом президент Белоруссии Александр...

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«Если кто-то думает, что конфликт Украины и России – это не наш конфликт, что тихонько где-то отсидимся, – ничего подобного, так не будет. Придет время (оно недалеко, буквально завтра) – оно потребует определяться, занимать определенную позицию.

Я не говорю, что во вред национальным интересам и так далее. Но со всеми нашими союзными недостатками нам придется четко определять свою политику, свою линию для того, чтобы действовать вместе. Вместе всегда проще и легче», – сказал Лукашенко.

При этом он полагает, что страны-члены ОДКБ не должны действовать вопреки своим национальным интересам.

«Никто не толкает государства действовать вопреки своим национальным интересам, но компромиссы нам придется находить. Хотя в ОДКБ мы ж уже давно их нашли и действуем как единая организация. Думаю, вот этот сложный период нам предстоит пройти, и он еще более сплотит нашу организацию на тех принципах, которые нужны и возможны для каждого государства, которое входит в эту организацию», – сказал Лукашенко.

Он призвал генсека ОДКБ попытаться разрешить приграничные проблемы стран-членов организации.

«Вызовов достаточно. Мы рискнули в свое председательство в программу записать – попробовать решить вот эти проблемы, которые у нас существуют. Особенно на границах государств – членов ОДКБ.  Вы хорошо знаете и Кавказ, и Центральную Азию. Там у нас проблемы. Давайте попробуем их разрешить и, насколько возможно, сплотить Организацию Договора о коллективной безопасности в эти непростые времена. Вы видите, что происходит по периметру», – сказал Лукашенко.

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