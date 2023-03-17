Лукашенко дал добро на создание первой большой отрасли в Союзном государстве

Елена Острякова .  
17.03.2023 21:31
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация


Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов создать первое совместное министерство в Союзном государстве с Россией, которое будет заниматься микроэлектронной промышленностью.

Об этом он заявил сегодня на совещании в холдинге «Планар», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов создать первое совместное министерство в Союзном государстве с Россией,...

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«Если мы создадим какую-то структуру над нашими министерствами, это проблемы не решит, просто будем тратить деньги. Поэтому надо серьезно подумать над координацией нашей работы и кто будет ей заниматься», – сказал Лукашенко.

Он не скрывал, что Белоруссия заинтересована прежде всего в финансировании, которое Россия готова выделить на развитие отрасли.

«Прошу учесть одно: сейчас для вас, отрасли микроэлектроники, это шанс. Откровенно говорю: мы очень востребованы в нашей братской России. Под это выделяется огромное финансирование. Работайте. Возьмите эти деньги и произведите конкурентоспособный товар.

Мы не скрываем наш интерес в этом плане. Потому что реализовать все наработки, которые у нас есть – научные, опытно-конструкторские, – можно только благодаря своевременному финансированию. Россия готова финансировать нас в этом плане. Уровень интереса колоссальный. Сегодня уже никого не нужно убеждать в необходимости тесной кооперации, как это было ранее», – сказал Лукашенко.

По его словам Россия заинтересована в белорусских разработках в области оптической (лазерной) физики, которые можно использовать в военно-промышленном комплексе.

«Белорусские радиолокационные системы различного назначения способны дать точное целеуказание по любым, даже самым распиаренным средствам нападения. Наши разработки способны удивить и, главное, отрезвить людей, которые вынашивают агрессивные планы в отношении Беларуси и России, Союзного государства в целом.

С учетом ситуации сейчас мы решили с Путиным, что объединяемся и ищем выход из создавшегося положения. То есть ракеты должны летать в космос, ракеты оборонные, ПВО, земля-земля и так далее, подлодки и ядерные боеголовки должны летать. Никто под это не даст то, что ты производишь. Сейчас актуальнейшая тема: сможем ли мы всем своим комплексом предприятий, которые у нас есть (микроэлектронных предприятий), обеспечить наши потребности – России и Беларуси. Деньги на это есть», – сказал Лукашенко.

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