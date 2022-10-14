Лукашенко дал интервью американскому ТВ: «Погибнут уже не тысячи, а сотни тысяч»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Руководство России применит ядерное оружие только, если будет «загнано в угол»

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью американскому телеканалу NBC, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Самое главное, своего собеседника и даже противника не загоняйте в угол. Поэтому не надо переходить те линии, как россияне говорят, красные линии. Нельзя их переходить. Что касается ядерного оружия, любое оружие для чего-то ж создается. Если есть оружие, то ясно, что оно для применения. Россия четко обозначила свою позицию: не дай Бог будет нападение на территорию РФ, в этом случае Россия может при необходимости использовать все виды оружия. Никогда, в том числе и президент Путин, руководство России не ставило перед собой цель применить ядерное оружие в Украине. Такой необходимости нет», – сказал Лукашенко.

По его информации, Россия обладает мощным оружием, которое сможет использовать вместо ядерного.

«Несколько дней назад, когда Россия нанесла высокоточным оружием удары в ответ на Крымский мост, вы заметили, что это сила очень приличная. Но это еще не все. Россия обладает (это я точно знаю) самыми современнейшими видами оружия. И не надо ядерного оружия, Россия справится без него. Но встает вопрос, кому это выгодно. Зачем это нужно? Погибнут уже не тысячи, а сотни тысяч людей на Украине. Я смотрю, уже некоторые лидеры государств начали говорить о применении ядерного оружия – Великобритания, Макрон. Ни в коем случае даже разговаривать на эту тему нельзя. Это конец планеты. Если ядерное оружие будет применено хоть одним государством, это вызовет цепную реакцию. В России это прекрасно понимают, и никто (я это точно знаю) не ставит так вопрос», – сказал Лукашенко.

Он считает, что главным провокатором ядерной войны является Польша.

«Главный инициатор применения ядерного оружия – Польша. Она провоцирует США на какие-то телодвижения. Не поддавайтесь на эту уловку. Вы крупная технологичная страна. Не надо плясать под дудку обезумевших политиков. Пусть ядерное оружие находится на складах. Если он двинется в Польшу, с другой стороны последуют ответные шаги. Надо успокоиться и сесть за стол переговоров», – сказал Лукашенко.