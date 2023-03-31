Лукашенко дал неожиданные трактовки воссоединения Крыма с Россией и поведения «испуганных патриотов»

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Россия была вынуждена включить Крым в свой состав, потому что НАТО готовилось создать там тренировочные центры. Он намекнул на то, что Украина этому не сопротивлялась.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня, зачитывая послание к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Учитывая чрезвычайную угрозу безопасности, РФ была вынуждена пойти на чрезвычайные меры, включив в состав России Крым. Вспомните – без единого выстрела. Что там произошло, и почему украинцы тогда героически не защищали свой родной край, в будущем придется разобраться», – сказал Лукашенко.

Лукашенко пообещал приехать в Крым и заявил о его признании де-юре 509 дней назад. Никаких официальных документов в Белоруссии по этому поводу до сих пор не принято. Точно так же Минск не признает ЛДНР, хотя в сегодняшней речи Лукашенко заявил о проявления фашизма на Украине, которые вынудили Россию начать СВО. Он почему-то считает, что к этому Москву подталкивали те граждане, которые в прошлом году бежали за границу.

«Хочу напомнить, особенно очумевшим сегодня в России: ведь вы тогда требовали прекратить геноцид русского человека в Донбассе. Вы российскую власть тогда подталкивали к тому, чтобы эта защита тогда была осуществлена. А что теперь? Что случилось? Почему так быстро поменяли точку зрения и побежали через разные перевалы и границы, чтобы не помочь русскому человеку на Донбассе», – сказал Лукашенко.