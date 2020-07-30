Лукашенко дал выехать из Белоруссии части бойцов. Минск настаивает, что это было ЧВК Вагнера

30.07.2020, Москва, Елена Острякова

Часть бойцов российской ЧВК не были арестованы, а покинули территорию Белоруссии, где они находились транзитом перед отправкой на Ближний Восток.

Об этом в своем блоге сообщил писатель Захар Прилепин, ранее заявлявший, что среди арестованных накануне под Минском бойцов были участники конфликта в Донбассе.

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«Люди, задержанные в Минске, должны были улететь по своим делам уже сегодня. Часть их команды уже улетела ранее. Что теперь будет с задержанными, я не знаю. Но хорошо, что об этом много пишут и в итоге решают вопрос на самом высоком уровне», – написал Прилепин.

Тем временем Следственный комитет Белоруссии уточнил статью, по которой обвиняются задержанные. Ранее Совбез заявлял, что они готовили теракты. Однако СК называет другие две статьи УК: «возбуждение социальной вражды и призывы к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов» и «приготовление к массовым беспорядкам».

Кремль не располагает никакой информацией о противоправных действиях задержанных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Отсутствует какая-либо информация о каких-либо противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной для задержания. Нам об этом ничего неизвестно. Вместе с тем мы видим и слышим официальные заявления представителей Минска о том, что россияне, дескать, причастны к планам по дестабилизации обстановки на территории Белоруссии в преддверии президентских выборов», – сказал Песков.

«Появились инсинуации о том, что это какие-то организации из России посылают кого-то, чтобы дестабилизировать обстановку в Белоруссии. Это ничего, кроме инсинуаций. Россия и Белоруссия союзные государства и ближайшие партнеры», – добавил он.

Белорусский МИД вызывал сегодня посла РФ в Минске Дмитрия Мезенцева, чтобы «довести предметную информацию». Интересно, что в Минске продолжают настаивать на принадлежности задержанных к ЧВК «Вагнера».

В МИД также рассказали, что «у посла России запрошены обстоятельные разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения указанной организованной группы лиц, многие члены которой имеют доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах».