Лукашенко дал «зелёный свет» на выдачу ополченцев в лапы СБУ: Гордона проклинают поклонники

05.08.2020, Москва, Елена Острякова

Александр Лукашенко дал «зеленый свет» белорусской прокуратуре на выдачу СБУ необоснованно задержанных россиян, бывших ополченцев Донбасса, которых официальный Минск обвиняет в подготовке к беспорядкам во время президентских выборов.

Об этом американскому «Радио Свобода» заявил украинский пропагандист Дмитрий Гордон, который сегодня брал интервью у белорусского президента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Интересно, что Гордон и Лукашенко продезинфицировали руки перед началом беседы, которая длилась более двух часов. Ранее белорусский президент заявлял, что перенес коронавирус на ногах. В последнее время пресса отмечала, что глава государства неважно выглядит и предполагала проблемы со здоровьем. Однако Гордон заверил, что у Лукашенко твердое рукопожатие.

«Он сказал, что Зеленский просил его передать Украине тех, кто участвовал в боях на Донбассе против Украины, и украинцев в том числе. Он сказал, что будет дан зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусскими законами сделают все необходимое для того, чтобы передать виновных и России, и Украине», – сказал Гордон.

По его словам, интервью было «неожиданно резонансное, смелое, интересное», Лукашенко «озвучил целый ряд сенсационных фактов».

«Меня как патриота своей страны интересуют в первую очередь интересы Украины. Украина сильно заинтересована в том, чтобы большая граница с Беларусью была границей с Беларусью, а не с Россией. Меня приятно вдохновила решительность президента Лукашенко отстаивать суверенитет и территориальную целостность своей страны. Это то, чего не хватило Украине, когда Россия украла у нее Крым», – сказал Гордон.

Он пообещал опубликовать интервью в четверг вечером.

Интересно, что пользователи социальных сетей из Украины неоднозначно восприняли новое интервью Гордона. Похоже, что, как и беседа с Игорем Стрелковым, а также Натальей Поклонской, оно станет поводом для обвинений в «зраде».

Так, комментаторы обращают внимание, что Гордон подозрительно легко получил согласие администрации Лукашенко на интервью, в то время как другие иностранные журналисты подолгу ждут своей очереди (здесь можно предположить, что Гордону помогли связи в СБУ и заинтересованность самого Лукашенко нервировать Москву сигналами о готовности дружить с бандеровской Украиной).

Гордона обвиняют в том, что, записывая интервью с Лукашенко, а не с его конкурентами, пропагандист помогает легализовать нечестную победу белорусского президента. Кроме того, звучат версии, что интервью было даже проплачено.