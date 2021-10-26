Лукашенко даст электричество Украине и Литве из религиозных соображений

26.10.2021 21:43 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Белоруссия будет поставлять электроэнергию на Украину и в Литву, несмотря на то, что руководство этих стран проводит враждебную политику.

Об этом Лукашенко заявил сегодня при посещении больницы в городе Лиды, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Мы имеем электроэнергию. Мы имеем избыток. Поэтому, когда мне в правительстве премьер доложил, что они просят электричество, я говорю: что делать, людям надо помогать. А так, вы понимаете, что там за руководство. Оно управляется извне. Они сидят, как под колпаком, у американцев. Если они напечатают каких-то долларов и им дадут, они живут. Не дадут – беда. Ну что, мы еще будет усугублять это положение? Господь не простит. Было бы подло иметь свободные мощности, энергию производить, полностью не потреблять – и не помочь страдающему соседу. Это не по-славянски и не по-христиански», – разглагольствовал Лукашенко.

Эмбарго на поставку электричества из Беларуси и России на Украину заканчивается 31 октября. Ранее украинские СМИ писали, что страна готовится к импорту из Белоруссии уже в ноябре, поскольку сразу несколько реакторов на АЭС становятся на ремонт.

Украина отказалась от экспорта белорусской электроэнергии после инцидента с арестом экстремиста Протасевича. Ранее она уже пыталась присоединиться к европейскому энергобойкоту Белоруссии, однако в минувшую зиму Киев был вынужден в экстренном порядке закупать белорусское электричество, чтобы обеспечить отопление в стране. При этом он декларирует, что в 2022-м году объединённая энергетическая система Украины отделится от энергосистем Белоруссии и России.

Не покупать электроэнергию с Белорусской АЭС призывала Украину Литва. Однако сама она не стала запрещать поставки белорусской электроэнергии. Хотя по документам их оформляют как импорт через Латвию, физически в Литву заходит электроэнергия из Белоруссии.