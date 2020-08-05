Лукашенко даже белорусскую оппозицию сделал менее русофобской

05.08.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусская оппозиция демонстративно отмалчивалась по поводу скандального выступления Александра Лукашенко, в котором он обвинил Россию в подготовке к дестабилизации ситуации в Минске и грози симметричным ответом «до Владивостока».

Бывший кандидат в президенты Валерий Цепкало, который сейчас скрывается от уголовного преследования на Украине, наотрез отказался комментировать речь Лукашенко в эфире американского «Радио Свобода».

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«Конечно, не смотрел, и смотреть не буду, потому как за 26 лет достаточно наслушались. Самое главное, на наиболее болезненные вопрошания белорусского общества все равно он ответа не даст. Почему он вложил 50 млрд, которые дотировала Россия в промышленность, и нет ни одного эффективного промышленного предприятия?» – сказал Цепкало.

Так же неохотно комментировала антироссийские пассажи Лукашенко в эфире польского телеканала Белсат политолог Валерия Костюкова.

«Мне кажется, это самоубеждение и самогипноз. Он не хочет и не может поверить, что белорусы действительно не хотят его больше видеть во главе государства. Ему кажется, что это результат внушения российских СМИ», – сказала Костюкова.

Удивительно, что обычно русофобски настроенная пресса не приняла даже этот пас от президента и не воспользовалась поводом пошвырять грязью в сторону Москвы.