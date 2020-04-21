21.04.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Медицина, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Финансы
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Лукашенко демонстративно благодарит кого угодно, кроме России




Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал большую благодарность по поводу кредитов, которые готовы предоставить его стране европейские и международные структуры.

Об этом он заявил сегодня в ходе рабочей поездки в Бобруйск, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам очень сильно подставит плечо Европа, особенно международные банки и фонды. Именно под здравоохранение. Я поручил, чтобы все деньги, которые мы получим от МВФ, Всемирного банка, ЕБРР пошли на здравоохранение», – сказал Лукашенко.

Ранее белорусский президент неоднократно благодарил за помощь Китай. По его словам, «наши китайские» тесты на коронавирус точнее российских, которые «ни к черту».

Каждое поступление гуманитарной помощи из Китая широко освещается в официальный белорусских СМИ, при этом факты помощи из России – либо замалчиваются, либо подаются как непрошенная навязчивость.

Члены белорусского правительства утверждали, что не обращались в Россию за помощью, однако российские дипломаты доказали факт просьбы о помощи со стороны государственной санитарной службы Белоруссии.

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