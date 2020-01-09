Лукашенко демонстративно перешёл на мову

09.01.2020

Президент Белоруссии Александр Лукашенко произнес на белорусском языке речь на церемонии вручения премии «За духовное возрождение».

Раньше он такого не делал, предпочитая другой государственный язык – русский, на котором говорит подавляющее большинство белорусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Не отрываясь от бумажки, глава Белоруссии прочитал необходимые слова.

«Я убежден мы создали независимое государство потому, что все эти годы помнили о своих истоках и были верны земле своих предков. Мы и впредь будем поддерживать всех, кто обогощает культурное наследие Беларуси, сберегает нравственные и духовные ориентиры, возрождает и наполняет новыми смыслом национальные традиции. Они – наш якорь, который поможет удержаться на волне глобализации, нацеленной на разрушение государственных основ», – продекламировал Лукашенко.

Это был демонстративный жест, поскольку главным месседжем публичного высказывания главы государства стала критика в адрес России. Об этом Лукашенко говорил уже по-русски. Белорусские слова он употребил в этой речи только однажды, когда обратился к белорусской оппозиции.

«Сейчас очень острый период существования нашего государства. Мы идем не просто по тонкому льду или по лезвию. Мы идем и шатаемся слева-направо и не дай Бог неверный шаг – мы потеряем всё.

Надо прекратить “шатания” по мирным улицам. Надо прекратить всякие разговоры о суверенитете и независимости. Надо прекратить разговоры о том, что кто-то хочет здрадзiць и сдать Беларусь. Можа хто-та и хоча.. но не первый президент, который эту страну строил!», – грозно резюмировал Лукашенко.