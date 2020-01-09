09.01.2020
 
Белоруссия, Общество, Политика, Россия
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Лукашенко демонстративно перешёл на мову

Президент Белоруссии Александр Лукашенко произнес на белорусском языке речь на церемонии вручения премии «За духовное возрождение».

Раньше он такого не делал, предпочитая другой государственный язык – русский, на котором говорит подавляющее большинство белорусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Не отрываясь от бумажки, глава Белоруссии прочитал необходимые слова.

«Я убежден мы создали независимое государство потому, что все эти годы помнили о своих истоках и были верны земле своих предков. Мы и впредь будем поддерживать всех, кто обогощает культурное наследие Беларуси, сберегает нравственные и духовные ориентиры, возрождает и наполняет новыми смыслом национальные традиции. Они – наш якорь, который поможет удержаться на волне глобализации, нацеленной на разрушение государственных основ», – продекламировал Лукашенко.

Это был демонстративный жест, поскольку главным месседжем публичного высказывания главы государства стала критика в адрес России. Об этом Лукашенко говорил уже по-русски. Белорусские слова он употребил в этой речи только однажды, когда обратился к белорусской оппозиции.

«Сейчас очень острый период существования нашего государства. Мы идем не просто по тонкому льду или по лезвию. Мы идем и шатаемся слева-направо и не дай Бог неверный шаг – мы потеряем всё.

Надо прекратить “шатания” по мирным улицам. Надо прекратить всякие разговоры о суверенитете и независимости. Надо прекратить разговоры о том, что кто-то хочет здрадзiць и сдать Беларусь. Можа хто-та и хоча.. но не первый президент, который эту страну строил!», – грозно резюмировал Лукашенко.

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