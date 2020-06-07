07.06.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Парад Победы, Россия
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Лукашенко держит интригу: Принять или отклонить приглашение Путина?


Президент Белоруссии Александр Лукашенко до сих не заявил о намерении присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня. Если он не приедет, ему будет сложно объяснить это решение белорусам.

Об этом в интервью youtube-каналу PolitWera заявил председатель движения «Гражданское согласие в Белоруссии» Артем Агафонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Решения пока нет. Я не знаю, как будет воспринят его же электоратом решение не ехать на парад Победы в Москве. Ну, хорошо, вы здесь наперекор всему миру провели. Но парад в Москве всегда воспринимался как основной. Тем более, что дата историческая. Чем можно будет объяснить отказ от этого парада? Противоречиями с российским олигархатом, нефтегазовыми спорами? Это немножко не та тема. Я не знаю, как нужно будет извернуться, чтобы обосновать этот отказ», – сказал Агафонов.

Главный редактор либеральной российской радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает, что президент РФ Владимир Путин будет оскорблен отказом Лукашенко приехать.

«Путин позиционирует себя в условиях парада как победитель в Великой Отечественной войне. И, соответственно, он как лидер бывших республик Советского Союза и лидер стран победительниц. Поскольку Советский Союз, Россия, считай, лидер победителей. Но Путин лидер, понятно, что Беларусь, которая понесла огромные потери, там четверть населения или треть населения, самая партизанская область, я бы сказал, тогда была. Конечно, она входит в число стран победительниц. Без всякого на то сомнения. И жертв, и победительниц. Поэтому, конечно, расстроится»,  –  сказал Венедиктов.

Напомним, Александр Лукашенко провел 9 мая парад в Минске, на который никто из иностранных политиков не приехал.

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