Лукашенко до сих пор сомневается, что «33 богатыря» не собирались его дестабилизировать

09.09.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Александр Лукашенко рассказал свою версию необоснованного задержания под Минском 33 россиян, сотрудников частной охранной организации.

По его словам, «спецслужбам повезло», что водитель, везший россиян от границы, оказался «надежным человеком» и «настоящим белорусом», который сразу же об этом сообщил в органы. Подозрение вызвало то, что из гостиницы в Минске чоповцы переселились в санаторий, находящийся недалеко от резиденции президента. Решение о задержании россиян было принято Лукашенко после того, как руководитель КГБ признал, что не сможет отследить 33 человек.

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«Утром скандал. Нам звонят, это люди из «Вагнера», так и сказали. Они ехали через Стамбул, кто в Ливию, кто куда… На следующий день: нет, это люди Сечина ехали охранять месторождения в Венесуэле. Я думаю, если это Игоря люди, мы же с ним в блестящих отношениях, он бы сам мне позвонил об этом сказать. Я бы тогда не просто их отпустил, я бы помог. Сколько мы операций с россиянами по безопасности. Предупредили бы. Тут я информацию от Сечина получаю: никаких там моих нет, пусть на меня их не вешают. И пошла чехарда», – рассказал белорусский президент.

По словам Лукашенко, он поручил задержанных россиян заботам своего старшего сына Виктора, и «они жили, как в гостинице». После того, как прокуроры России и Украины отказались приезжать в Минск для выяснения обстоятельств, Лукашенко младший по поручению отца предложил задержанным россиянам вывезти их туда, куда они захотят.

«Когда он представился, у них были круглые глаза, и они заплакали. Говорит: куда вы хотите. Гомельский попросился домой, а старший их спрашивает Виктора: скажите, а мы сможем еще в Беларусь приехать, нет, не по этому вопросу», – сказал Лукашенко, сделав акцент на последней фразе.

В итоге россиян вывезли на границу.

«Украинцы сразу сказали: это не мы, это Америка», – сказал Лукашенко, добавив, что он склонен верить этой версии, но не окончательно.

«Если я убежден, что они не приехали совершать противоправные действия в Белоруссии… А я не знаю до сих пор. Я просто с ними по человечески обошелся, но я не знаю, чего они к нам приехали. Вот не знаю! Если верить в то, что вы сказали: Украина, американцы и прочее, – а я склонен больше в это верить, но не на 100%. Если я был убежден, они (россияне – ред.) бы решали, куда ехать», – сказал Лукашенко.

Напомним, что освобожденные чоповцы рассказали, как к ним в белорусской тюрьме применялись пытки.