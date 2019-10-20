Лукашенко доболтался – Россия не даст Белоруссии в долг

20.10.2019, Москва, Елена Острякова

Россия может не выделить Белоруссии кредит размером 600 млрд руб.

Об этом журналистам заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Решения по этому кредиту, может, и не будет. Зависит и от того, как страны будут двигаться на интеграционном треке», – сказал Силуанов.

Заявление российского министра последовало сразу за рядом скандальных высказываний белорусского президента Александра Лукашенко. Президент Белоруссии обвинил Россию в том, что она создала Евразийский экономический союз «из ревности» к Союзному государству и теперь тормозит продвижение белорусских товаров в этом объединении.

Белоруссия — крупнейший должник России. На 1 июля 2019 года ее долг составлял $7,55 млрд.