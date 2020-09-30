Лукашенко дочищает информпространство. Последствия непредсказуемы

30.09.2020, Минск, Артем Агафонов

В белорусском информационном пространстве сейчас творятся такие вещи, что, пожалуй, стоит здесь замолвить слово в поддержку «Тутбая», хоть он мне и не нравится. Для российских и прочих не белорусских читателей объясню, о чем речь. В России аналогов порталу TUT.BY не существует.

Это – старейший и крупнейший информационный сайт Белоруссии. Поскольку в республике отсутствуют собственные соцсети и сервисы, аналогичные Яндексу, которые могли бы составить конкуренцию, TUT.BY является абсолютным лидером байнета по посещаемости. Себя сайт позиционирует, как независимый, но в реальности является оппозиционным по отношению к Лукашенко, либеральным и прозападным.

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Однако, оппозиционность эта не столь вызывающая, как, к примеру у «Эха Москвы». Так вот, с 1 октября по 30 декабря по решению Министерства информации TUT.BY будет лишен статуса средства массовой информации.

Само по себе такое решение для ресурса не фатально. Белорусское законодательство вполне допускает функционирование любого интернет-сайта без регистрации в качестве СМИ. До 2018 года такая регистрация для интернет-ресурсов в принципе не была предусмотрена. Потеряв статус СМИ, TUT.BY всего лишь лишится возможности получать государственную аккредитацию и легально отправлять своих корреспондентов на массовые мероприятия, включая митинги.

Вот только есть одно «но» – потеряв статус СМИ, сайт может быть заблокирован простым решением того же Мининформа. И к этому, судя по всему, все и идет.

И, если бы, это был единственный такой случай! После выборов 9 августа белорусский Мининформ уже заблокировал доступ к десяткам информационных сайтов. В основном это прозападные и националистические ресурсы разной степени радикализма, но не только.

Заблокировали и противоположный им по направленности российский «Регнум». Да и «Политнавигатор» не избежал такой блокировки. В Белоруссии второй месяц продолжается самая масштабная зачистка информационного пространства в ее истории.

Насколько она окажется эффективной – вопрос спорный. Конечно, пример Северной Кореи и Туркменистана показывает, что в условиях стерильного информационного пространства с общественным сознанием можно творить чудеса, но Белоруссия – совершенно не тот случай.

Лукашенко – хоть и диктатор, но имеет серьезные проблемы с протестующими и плюсом расколотое общество. А подобное закручивание гаек в области свободы слова, если и даст эффект, то только только в том случае, если будет предложена адекватная по качеству замена. Сейчас же усиление государственной цензуры лишь усиливает протестные настроения. Вечером во время локальных протестных акций уже кричали «Жыве Тутбай!» в воскресенье крики будут громче и кричащих будет больше.

В этой ситуации сохранение статус-кво было для власти выгоднее. «Тутбай» оппозиционен, но имеет свою крупную и разнообразную аудиторию, для большинства которой является, прежде всего, новостным сайтом и почтовой службой. Далеко не вся эта аудитория оппозиционна, но в случае блокировки градус оппозиционности ее точно повысится.

И аудитория эта вряд ли пойдет на провластные сайты БелТА или «СБ. Беларусь Сегодня». Она пойдет в соцсети, в телеграмм или массово научится обходить блокировки и посещать уже заблокированные оппозиционные сайты. В результате общественное мнение будет формировать не профессиональное СМИ, действующее в правовых рамках и более-менее соблюдающее журналистскую этику, а неконтролируемые интернет-помойки, где качество контента на порядки хуже, а с достоверностью особо никто не заморачивается. И кому от этого станет хуже.

Лукашенко проиграл битву за интернет. «Тутбай» существует уже 20 лет и за это время власть, располагающая всеми ресурсами государства, не смогла создать ничего, что могло бы с ним конкурировать.

Провластные интернет-ресурсы – это либо пресный официоз, либо кондовая пропаганда. В картине мира, которую они демонстрируют, Лукашенко прав всегда, а чиновники неправы только тогда, когда про их неправоту сказал Лукашенко или когда против них возбуждено уголовное дело.

В интернете такое, понятно, не работает. Конечно, наверстать и создать современные конкурентоспособные интернет-СМИ власть может. И деньги, и кадры для этого имеются. Мешает традиционное «абы чего не вышло».