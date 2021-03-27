Лукашенко додавил Беломайдан

28.03.2021, Москва, Елена Острякова

Субботняя попытка белорусских оппозиционеров взять реванш за вялое празднование националистического Дня Воли тоже провалилась.

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На этот раз к делу подключилась очнувшаяся от зимней спячки сеточка координируемых из Польши телеграм-каналов. Напомним, в ноябре, когда оппозиция перестала собирать большие шествия, а переключилась на маленькие дворовые акции, варшавские кукловоды оказались не у дел.

Но вот пришла весна, и настало время выполнить обещания о возрождении Беломайдана. Однако в четверг дело ограничилось выходом полоумной престарелой русофобки Нины Багинской на площадь в гордом одиночестве, а также серией «партизанских» фейерверков.

Варшавские кукловоды оправдали это тем, что день был рабочим и призвали адептов на акцию в субботу. Однако перемудрили. Предупреждая об акции, они не называли места сбора до позднего вечера пятницы. За час до полуночи оппозиционеров призвали собраться на следующий день в 14.00 в центре на площади Якуба Коласа.

«Будьте внимательны! Не стоит выходить непосредственно на саму площадь — вам необходимо лишь добраться до ближайших или прилегающих улиц. Благо, что таких мест предостаточно. Всё зависит от того, с какой стороны вы будете подходить. Или с той, с которой будет наиболее безопасно. Не стоит рисковать и брать с собой смартфоны — вы можете взять с собой кнопочные телефоны и попросить членов вашей семьи следить за публикациями на наших каналах», – говорилось в объявлении.

Но на этом квест не закончился. В полпервого польская сеточка неожиданно поменяла место сбора на площадь Бангалор, расположенную в парке далеко от центра. Туда тоже нужно было добираться «партизанскими тропами», чтобы не попасть в милицию.

Возможно, майданщики не успели быстро сориентироваться, а, возможно, и не собирались метаться по Минску, выполняя приказания балованных мальчиков из Варшавы, но в назначенное время на Бангалор никто не явился. Не нашлось сил даже на то, чтобы собрать маленькую «дворовую» колонну.

Зато у силовиков с мобилизацией, как обычно, не было проблем. С утра в Минск заехали колонны спецтехники, по городу ходили отряды ОМОНа. Вновь, как и в четверг, они ухитрились выявить и задержать несколько десятков майданщиков.

Государственные СМИ делают особый акцент на задержании людей с холодным оружием и какими-то спецсредствами, которые могут сойти за огнестрел. Накануне телеканал ОНТ показал репортаж о задержанном террористе, который якобы собирался совершить два взрыва в Минске.

Мобилизованность власти и бестолковость польских кукловодов, похоже, напрочь отбила у противников Лукашенко желание бесполезно подставляться под аресты.

Таким образом, власть празднует окончательную победу. В порядке циничного издевательства над змагарами по Минску в субботу курсировал автопробег с государственными флагами.

«Белорусский протест как социальное явление разгромлен. Это было неизбежно, так как он не имел под собой реальных оснований. По классике. И верхи могут, и у низов все хорошо», – написал у себя в телеграм-канале журналист Григорий Азаренок.

«Очень хорошо, что белорусские силовики сработали оперативно и превентивно, не допустив никакого шабаша на праздник для коллаборантов», – вторит ему провластный политолог Алексей Дзермант.