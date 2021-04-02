Лукашенко додавили? «Интеграционные карты» вышли на финальную стадию согласования

02.04.2021, Москва, Елена Острякова

Так называемые «интеграционные карты», разрабатывавшиеся правительствами России и Белоруссии в рамках проекта Союзного государства, вышли на финальную стадию согласования.

Об этом во время телемоста Минск-Симферополь заявил старший советник посольства РФ в Белоруссии Анатолий Семенцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, уже 3 апреля состоится последнее согласование перед подписанием интеграционных карт между союзниками.

«Есть вещи и поважнее, но начинаем с дорожных карт. Под 30 мы выйдем. В высокой степени готовности к подписанию подавляющее число из них находится. Это начало старта», – сказал Семенцев.

Подписание документов буксует уже около двух лет. Ранее Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что не намерен идти на уступки в вопросах белорусского суверенитета, однако при этом Минск продолжал требовать от Москвы сохранения масштабных экономических преференций.

Если оптимистический прогноз посольства о «дорожных картах» соответствует действительности, это может быть следствием ухудшения ситуации в Белоруссии после летних выступлений оппозиции и новых санкций Запада, что сузило пространство для «многовекторных» маневров Лукашенко.

По данным Семенцева, торговый оборот между Россией и Белоруссией в прошлом году составил 30 млрд долларов, хотя и упал на 17% из-за пандемии.

«Мы – крупнейший торговый партнер для Беларуси. На долю России приходилось в прошлом году 48,5%. Я думаю, что в ближайшее время из-за известных событий мы можем прибавить. Белорусские СМИ считают, что по итогам ближайших лет с учетом тех тенденций, которые наблюдаются в экономике и в отношениях с Западом, легко достижимый результат – 60% и выше товарооборота Белоруссии», – сказал Семенцев.