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06.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Россия
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Лукашенко додавливают к базированию российских ВКС в Белоруссии


Россия и Белоруссия договорились о создании центров совместной подготовки солдат. Учебно-боевые центры будут дислоцированы в Гродненской, Нижегородской  и Калининградской областях. Договоренность была достигнута в ходе визита министра обороны Белоруссии генерал-лейтенанта Виктора Хренина в Москву и его переговоров с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу.

Об этом сообщает официальный сайт Министерства обороны Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Министры обсудили деятельность по совместной системе противовоздушной обороны Беларуси и России.

«На их soft power найдется наш hard force. Уже в ближайшее время ожидаются масштабные поставки российской техники в белорусскую армию. Особый вопрос – укрепление ВВС Союзного государства. Президент свою точку зрения высказал: самолёты российские, аэродромы наши, эксплуатация совместная», – прокомментировал переговоры политолог Александр Шпаковский.

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