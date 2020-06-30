30.06.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Выборы, Конфликт, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Скандал, Судебный произвол
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Лукашенко догадался, как свести на нет белорусский майдан


Предпринятый белорусской ЦИК метод – по очереди не регистрировать альтернативных кандидатов в президенты снизит градус протестных настроений.

Об этом оппозиционный политический обозреватель Артем Шрайбман заявил в эфире радио «Эхо Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Протестные настроения лучше мобилизовываются, когда речь идет о поддержке популярных лидеров против непопулярного. А когда в бюллетене будет Лукашенко и три человека, которых никто всерьез не воспринимает, это снижает градус мобилизации.

Люди, которые сейчас политизированы, расстроятся, что их кандидатов не допустили, и все. Это решит для власти задачу сбивания протестного пара», – сказал Шрайбман.

Он считает, что акции протеста в рамках президентской кампании будут не такими мощными, чтобы власть не смогла с ними справиться.

«После отказа в регистрации, особенно Виктора Бабарико, какие-то выплески общественного недовольства возможны. Но, как показали московские события, люди за украденную победу выходят активнее, чем за забракованные подписи. Если вашего кандидата сняли на каком-то этапе по формальным причинам, это бесит, но не настолько.


Думаю, расчет власти на то, чтобы размазать народный гнев на весь срок кампании. На день выборов останутся только самые принципиальные и злые, которых будет меньше и с которыми будет проще разобраться», – заключает Шрайбман.

Напомним, на этой неделе районные избиркомы Белоруссии в массовом порядке отклоняют подписи, собранные за альтернативных кандидатов.

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