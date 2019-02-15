Лукашенко договорился с Путиным о референдуме или ни о чем?

15.02.2019, Сочи, Михаил Рябов

Итог поездки Александра Лукашенко в Сочи и его многочасовые переговоры с Владимиром Путиным становится предметом споров экспертов. Одни увидели в итоговом заявлении для прессы намек на референдум о воссоединении России и Белоруссии. Другие утверждают, что два лидера вновь не договорились ни о чем.

Как известно, самый болезненный вопрос переговоров – что Белоруссия готова предложить России взамен на компенсацию потерь от прекращения льготных поставок нефти. До недавнего времени российское «черное золото» Минск перерабатывал на своих НПЗ и с прибылью перепродавал в виде топлива, в том числе, и украинской армии.

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Однако сегодня Лукашенко, выйдя к журналистам с Путиным, сказал, что вопрос так называемого «налогового маневра» (в результате которого Минск потерял льготы) не обсуждался.

Ранее пресса утверждала, что Россия неспроста уменьшила финансовую поддержку Белоруссии. Так Москва, якобы, добивалась уступок от Минска – передачи заводов оборонки, разрешения на размещение военных баз, или же, согласно самой радикальной версии, – согласия на воссоединение в по-настоящему единое государство (что дало бы Путину, например, возможность править новые сроки в уже новом статусе).

Однако Лукашенко, как известно, ранее категорически отвергал идею потери самостийности. Схожая риторика звучала и сегодня.

«Зачем нам поднимать вопросы суверенитета Беларуси и России? Это икона, это святое, нет у нас проблемы суверенитета (в отношениях двух стран. – прим.). Мы даже в этом контексте не обсуждаем эти проблемы… Вы готовы сегодня поступиться или торговаться суверенитетом?» – сказал Лукашенко журналисту, задавшему соответствующий вопрос.

Однако следом батька озвучил слова, которые некоторые наблюдатели поспешили трактовать как готовность к проведению референдума о воссоединении с Россией – дескать, все зависит от воли простых граждан.

«Мы и завтра можем объединиться вдвоем. У нас проблем нет. Но готовы ли вы (россияне и белорусы) на это – вопрос. Поэтому это вам надо адресовать вопрос к себе. Насколько вы готовы, настолько мы, и будем выполнять вашу волю. А если не готовы, какая бы ни была мощная и огромная Россия, она сегодня не в состоянии навязать кому-то волю», – сказал Лукашенко.

Впрочем, белорусский политический обозреватель Артем Шрайбман не видит в этом пассаже Лукашенко ничего нового – подобные тезисы звучали из уст президента РБ и ранее.

Исходя из этого Шрайбман считает переговоры Лукашенко и Путина безрезультатными.

«Не обсуждали налоговый маневр (в переводе – не договорились, нечего обсуждать, позиции ясны уже давно). Видимо, вопрос близок к тому, чтобы его похоронили и смирились с убытками. Или уже похоронили. Что было бы логично после 4 подряд безрезультатных встреч.

«Суверенитетом не торгуем» + старый тезис про «мы готовы настолько, насколько вы готовы» + «договорились проанализироват»” как развивать интеграцию снизу, начав с гуманитарной сферы.

В переводе – как и в конце декабря, договорились поговорить. Рабочую группу ждут годы служебных переписок, пока про них не забудут за ненадобностью.

Вероятно, что-то еще всплывет по итогам. Лукашенко же обещал информ. безопасность обсудить. Сомневаюсь, что какие-то будут прорывы и даже новые совместные органы – иначе бы сообщили сразу. Они для общения с прессой нуждались хоть в каких-то конкретных результатах и не нашли их.

Хорошая поездка. Лыжи, чай с турецким и иранским президентами, молодежный центр показали», – резюмировал эксперт.

Сам Лукашенко обещает дать большую пресс-конференцию после возвращения в Минск.